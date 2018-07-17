Путін пообіцяв "вкрай негативну" реакцію на вступ України чи Грузії до НАТО

"Звичайно, там (у НАТО – ред.) все приймається консенсусом, але до прийняття консенсусних рішень на площині організації Північноатлантичного договору, з окремими членами НАТО можна ж працювати на двосторонній основі", - сказав Путін, відповідаючи на запитання про те, як Росія реагуватиме на вступ України чи Грузії у НАТО.



Він нагадав про двосторонню співпрацю з Альянсом Польщі і Румунії, де розміщуються елементи стратегічної протиракетної оборони США.



"Для нас це представляє пряму загрозу – загрозу нашої безпеки. Тому, просунення інфраструктури НАТО до наших кордонів буде представляти загрозу, і ми будемо, звичайно, ставитись до цього вкрай негативно", - заявив російський президент.

Крім того, під час бесіди Путін сказав, що Росія буде "негативно" реагувати, якщо б НАТО долучила Україну або Грузію до Альянсу.



"Для нас, добре, це пряма і безпосередня загроза національній безпеці ... переміщення цієї інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і ... реакція буде надзвичайно негативною", - сказав Путін.



Нагадаємо, під час саміту 19 лідерів держав-членів НАТО заявили про те, що треба прискорити вступ України в НАТО. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Президент України Петро Порошенко.