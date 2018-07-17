Путин пообещал "крайне негативную" реакцию на вступление Украины или Грузии в НАТО

"Конечно, там (в НАТО - ред.) все принимается консенсусом, но до принятия консенсусных решений в плоскости организации Североатлантического договора, с отдельными членами НАТО можно же работать на двусторонней основе", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на вступление Украины или Грузии в НАТО.



Он напомнил о двустороннем сотрудничестве с Альянсом Польши и Румынии, где размещаются элементы стратегической противоракетной обороны США.



"Для нас это представляет прямую угрозу - угрозу нашей безопасности. Поэтому, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет представлять угрозу, и мы будем, конечно, относиться к этому крайне негативно", - заявил российский президент.

Кроме того, во время беседы Путин сказал, что Россия будет "отрицательно" реагировать, в случае, если бы НАТО приняла Украину или Грузию в Альянс.



"Для нас, хорошо, это прямая и непосредственная угроза национальной безопасности ... перемещение этой инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и ... реакция будет очень негативной", - сказал Путин.



Напомним, во время саммита 19 глав государств НАТО заявили о том, что надо ускорить вступление Украины в НАТО. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил Президент Украины Петр Порошенко.