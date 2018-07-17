Лідери держав-членів НАТО заявили про те, що треба прискорити вступ України до Альянсу - Порошенко

“Можу розкрити вам таємницю — під час дискусії (на саміті НАТО — ред..) виступили 19 лідерів держав-членів НАТО на обговоренні ситуації з Україною. Всі 19 чітко наголосили, що не тільки треба тримати двері відкритими для України, а ще ї треба прискорити вступ України в НАТО, бо Європа буде набагато безпечнішою з Україною, (яка — ред..) і так є східним флангом НАТО, де захищається не лише український суверенітет, але ї свобода і демократія Європи”, — повідомив П.Порошенко.

Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна була і залишається серед перших пріоритетів як для НАТО, так і США.