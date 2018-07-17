Лидеры государств НАТО заявили о том, что надо ускорить вступление Украины в Альянс - Порошенко

“Могу раскрыть вам тайну — во время дискуссии (на саммите НАТО — ред.) выступили 19 лидеров государств-членов НАТО на обсуждении ситуации с Украиной. Все 19 четко отметили, что не только надо держать двери открытыми для Украины, а еще й надо ускорить вступление Украины в НАТО, потому что Европа будет в безопасности с Украиной (которая — ред.) и так является восточной флангом НАТО, где защищается не только украинский суверенитет, но й свобода и демократия Европы”, — сообщил П.Порошенко.

Напомним, в эфире одного из телеканалов Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина была и остается среди первых приоритетов как для НАТО, так и США.