Україна залишається серед перших пріоритетів НАТО і США – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Україна була і залишається серед перших пріоритетів як для НАТО, так і США. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Базуючись на моїй зустрічі з Трампом, яка відбулася напередодні на саміті „Україна-Нато“, базуючись на документах саміту НАТО, де стоїть утому числі підпис американського президента Дональда Трампа — Україна була і залишається серед перших пріоритетів як для НАТО, так і США”, — підкреслив український лідер.
Коментуючи прес-конференцію президентів США та РФ, зокрема керівника Росії Володимира Путіна та його згадки про Україну, гарант Конституції заявив, що “йому воно свербить”.
Як повідомляв УНН, Трамп під час спільного виступу з британською лідеркою Терезою Мей у Сполученому Королівстві, заявив, що за його президентства лідер РФ Володимир Путін не зміг би анексувати Кримський півострів.