Украина остается среди главных приоритетов НАТО и США - Порошенко

“Основываясь на моей встрече с Трампом, которая состоялась накануне на саммите „Украина-НАТО“, основываясь на документах саммита НАТО, стоит в том числе подпись американского президента Дональда Трампа — Украина была и остается среди первых приоритетов как для НАТО, так и США” , - подчеркнул украинский лидер.

Комментируя пресс-конференцию президентов США и РФ, в том числе руководителя России Владимира Путина и его упоминания об Украине, гарант Конституции заявил, что “ему оно свербит”.

Как сообщал УНН, Трамп во время совместного выступления с британской лидером Терезой Мэй в Соединенном Королевстве, заявил, что при его президентстве лидер РФ Владимир Путин не смог бы аннексировать Крымский полуостров.