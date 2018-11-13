Вступление в НАТО поддерживает 40% украинцев, против - 36%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вступление в НАТО поддерживает 40% населения в Украине, тогда как 36% выступает против. Такие данные исследования обнародовала пресс-служба Социологической группы Рейтинг, передает УНН.
"Сохраняется поддержка населением курса на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Так, вступление в ЕС поддерживает половина опрошенных, против - 30%. Вступление в НАТО имеет несколько больше сторонников (40%), чем противников (36%)", - отметили в социологической группе.
При этом исследователи добавили, что прозападный вектор пользуется высоким уровнем поддержки среди жителей центрально-западных регионов, более младших и состоятельных респондентов. В то же время, за последние два года уровень поддержки вступления Украины как в ЕС, так и НАТО несколько снизился. Так, в частности, еще сентябре прошлого года вступление в Североатлантический альянс поддерживали 45%, а на начало 2016 года сторонников этого курса в Украине было 47%.
Добавим, что приведенные данные были получены в результате совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг в течение 19 октября - 2 ноября 2018 года. В ходе социологического исследования были опрошены 10 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,0%.
Напомним, как отметили в Госдепе США, если Украина пожелает и будет выполнять все обязательства для вступления в НАТО, Вашингтон никоим образом не будет делать препятствий для этого.
По словам главы МИД Украины Павел Климкин, Украине так или иначе необходимо будет найти общий язык с Венгрией на этапе вступления в ЕС и НАТО, иначе государство заблокируют.
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин считает, что вступление Украины и Грузии в НАТО создаст военные и экономические проблемы для России. По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать "оборонительный пояс" близ Сочи.