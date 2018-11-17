США рассчитывают однажды поздравить Украину с членством в НАТО - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки приветствуют стремление Украины вступить в НАТО и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на совместное заявление Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
"Украина в очередной раз подтвердила, что членство в НАТО остается ее стратегическим приоритетом, который недавно был закреплен в национальном законодательстве. Соединенные Штаты приветствуют стремление Украины вступить в НАТО, которое было зафиксировано в Бухарестской декларации 2008 года, и рассчитывают однажды поздравить Украину в качестве полноправного члена Альянса", - говорится в заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление в НАТО поддерживает 40% украинцев, против - 36%
США, как отмечается, поддерживают усилия Украины, направленные на имплементацию реформ в сфере безопасности, указанных в законе "О национальной безопасности Украины", а также отмечают продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности во всем мире.
Напомним, в начале ноября Конституционный суд Украины начал рассмотрение изменений в Конституцию относительно интеграции в ЕС и НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
В конце сентября КСУ получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в ЕС и НАТО.