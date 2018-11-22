КСУ ухвалив рішення щодо курсу на ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конституційний суд України виніс рішення щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО. Про це УНН повідомило проінформоване джерело.
"Суд вже ухвалив рішення", - повідомило джерело.
Водночас було додано, що наразі невідомо, яке саме рішення виніс суд.
Нагадаємо, Конституційний суд України (КСУ) вивчає законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що зміни до Основного закону України, які закріплять євроатлантичні прагнення українського народу, будуть прийняті найближчим часом.
У кінці вересня Конституційний суд України отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно законопроекту про закріплення в Конституції курсу держави на членство в Європейському союзі і НАТО.