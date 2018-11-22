КСУ принял решение относительно курса на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конституционный суд Украины вынес решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО. Об этом УНН сообщил информированный источник.
"Суд уже принял решение", - сообщил источник.
В то же время было добавлено, что пока неизвестно, какое именно решение вынес суд.
Напомним, Конституционный суд Украины (КСУ) изучает законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО.
Президент Украины Петр Порошенко надеется, что изменения в Основной закон Украины, которые закрепят евроатлантические стремления украинского народа, будут приняты в ближайшее время.
В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение Верховной Рады о даче заключения по законопроекту о закреплении в Конституции курса государства на членство в Европейском союзе и НАТО.