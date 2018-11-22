Рада поддержала курс на ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины.
Парламент принял в первом чтении проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету - по правовой политике - подготовить законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС для того, чтобы сегодня рассмотреть его в сессионном зале.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект по закреплению в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.