У Раді хочуть проголосувати за курс на ЄС та НАТО вже сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету підготувати законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі. Про це спікер парламенту заявив під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"КСУ розглянув законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в ЄС та НАТО. У своєму висновку КСУ визнав у цілому таким, що відповідає вимогам статей 157 та 158 Конституції. Я даю доручення комітету з правової політики, щоб в обідній перерві ви змогли розглянути (законопроект – ред.)… І ми будемо мати змогу поставити його на голосування сьогодні", - повідомив Парубій.
При цьому Президент Петро Порошенко попросив парламент розглянути це питання якомога швидше.
"Конституційний суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, рух України в ЄС і НАТО - незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно", - заявив Президент у Facebook.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України виніс рішення щодо змін до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Так, КСУ підтримав закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.