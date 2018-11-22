У Раді хочуть проголосувати за курс на ЄС та НАТО вже сьогодні

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету підготувати законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі. Про це спікер парламенту заявив під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.