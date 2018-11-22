В Раде хотят проголосовать за курс на ЕС и НАТО уже сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету подготовить законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС для того, чтобы сегодня рассмотреть его в сессионном зале. Об этом спикер парламента заявил во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.
"КСУ рассмотрел законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. В своем заключении КСУ признал в целом соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции. Я даю поручение комитету по правовой политике, чтобы в обеденном перерыве вы смогли рассмотреть (законопроект - ред.)... И мы будем иметь возможность поставить его на голосование сегодня", - сообщил Парубий.
При этом Президент Петр Порошенко попросил парламент рассмотреть этот вопрос как можно быстрее.
"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинской Конституции относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - заявил Президент в Facebook.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины вынес решение по изменениям в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Так, КСУ поддержал закрепление в Конституции курса на ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект о закреплении в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.