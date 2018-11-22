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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 101036 просмотра

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8 марта, 10:25 • 106995 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 142735 просмотра

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7 марта, 17:42 • 139464 просмотра

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7 марта, 15:45 • 133835 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 19:19 • 141580 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

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Президент признал, что уровень жизни украинцев восстанавливается очень медленно

Киев  •  УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Уровень жизни граждан Украины восстанавливается очень медленно. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент УНН.

"Страна пережила глубокий экономический кризис. А уровень жизни восстанавливается, к сожалению, слишком медленно. И некоторые неизбежные реформы оказались слишком болезненными, но их нельзя было не начинать. Ибо последствия отсутствия этих реформ были бы гораздо тяжелее", - подчеркнул он.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины.

Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.

20 сентября Верховная Рада поддержала и направила на заключение Конституционного суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение парламента.

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