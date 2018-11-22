Президент признал, что уровень жизни украинцев восстанавливается очень медленно
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Уровень жизни граждан Украины восстанавливается очень медленно. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент УНН.
"Страна пережила глубокий экономический кризис. А уровень жизни восстанавливается, к сожалению, слишком медленно. И некоторые неизбежные реформы оказались слишком болезненными, но их нельзя было не начинать. Ибо последствия отсутствия этих реформ были бы гораздо тяжелее", - подчеркнул он.
Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС. Соответствующее решение поддержали 311 народных депутатов Украины.
Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.
20 сентября Верховная Рада поддержала и направила на заключение Конституционного суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение парламента.