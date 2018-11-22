КСУ оприлюднив висновок щодо курсу на ЄС та НАТО у Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конституційний суд України визнав, що законопроект про внесення змін до Конституції стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО відповідає вимогам Основного Закону. Про це йдеться у висновку Конституційного суду України, оприлюдненому на офіційному сайті суду, передає УНН.
"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037)", - йдеться у висновку суду.
У КСУ наголосили, що їхній висновок "є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено".
Крім того, зазначається, що висновок КСУ підлягає опублікуванню у "Віснику Конституційного суду України" та інших офіційних друкованих виданнях України.
Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Наприкінці вересня Конституційний суд України отримав звернення парламенту.
Сьогодні, 22 листопада, стало відомо, що КСУ схвалив висновок стосовно змін до Конституції про курс на ЄС та НАТО.
У Раді хочуть проголосувати за курс на ЄС та НАТО вже сьогодні.