КСУ оприлюднив висновок щодо курсу на ЄС та НАТО у Конституції

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конституційний суд України визнав, що законопроект про внесення змін до Конституції стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО відповідає вимогам Основного Закону. Про це йдеться у висновку Конституційного суду України, оприлюдненому на офіційному сайті суду, передає УНН.