Концепція реформи ДФС майже завершена - Маркарова

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство фінансів України майже завершило розробку концепції з реформи Державної фіскальної служби, яка передбачає розділення ДФС на митницю і податкову. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.