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Концепція реформи ДФС майже завершена - Маркарова

Концепція реформи ДФС майже завершена - Маркарова

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство фінансів України майже завершило розробку концепції з реформи Державної фіскальної служби, яка передбачає розділення ДФС на митницю і податкову. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.

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"Ми зараз на фінальній стадії опрацювання концепції всередині Міністерства фінансів. З наступного тижня ми плануємо розпочати більш широкі консультації і винесення концепції реформ на розгляд Кабінету міністрів", - сказала Маркарова.

Вона розповіла, що концепція з реформи ДФС передбачає її розділення на два головні напрямки: податковий і митний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський Союз та США консультуватимуть Міністерство фінансів України у реформі Державної фіскальної служби.

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