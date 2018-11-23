Концепция реформы ГФС почти завершена - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство финансов Украины почти завершило разработку концепции по реформе Государственной фискальной службы, которая предусматривает разделение ГФС на таможню и налоговую. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
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"Мы сейчас на финальной стадии проработки концепции внутри Министерства финансов. Со следующей недели мы планируем начать более широкие консультации и вынесение концепции реформ на рассмотрение Кабинета министров", - сказала Маркарова.
Она отметила, что концепция по реформе ГФС предусматривает ее разделение на два главных направления: налоговый и таможенный.
Напомним, ранее сообщалось, что Канада, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский Союз и США будут консультировать Министерство финансов Украины в реформе Государственной фискальной службы.