У Гройсмана хотят заказать рекламу на ВВС за государственный счет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Кабинет министров Украины объявил конкурсные торги на услугу по размещению видеоролика, который должен рассказать зрителям Европы и Северной Америки о влиянии хода реформ на инвестиционный климат Украины на телеканале BBC, соответствующий документ был опубликован в системе проведения открытых публичных закупок Prozzoro, передает корреспондент УНН.
Согласно тендерной документации, правительство готово выделить из государственной казны 2822 099,90 гривен (101 259 долларов США по курсу НБУ на 07.12.2018 - ред.) Для демонстрации видео реформы в Украине на международном телеканале BBC WORLD NEWS. В техническом задании торга указано, что видеоролик продолжительностью 30 секунд, должен выйти в эфир BBC WORLD NEWS в Европе и странах Северной Америки 80 раз, 50% из которых должны быть показаны в прайм-тайм. Период размещения ролика на BBC WORLD NEWS с момента подписания договора между исполнителем и Кабмином в 31.12.2018 года.
То есть, согласно документу, 30-секундный ролик о реформах в Украине должен быть показан в эфире BBC WORLD NEWS 80 раз к Новому Году.
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Сейчас участие в тендере принимают две компании, которые готовы предоставить услугу по размещению видеоролика на этом телеканале.
"Участник-победитель обязуется своевременно и качественно размещать и демонстрировать предоставленную Заказчиком информационную продукцию на международном телеканале ВВС Word News с речью (по географическому показателю) в странах Европы и Северной Америки, 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - говорится в техническом задании к объявленному торга.
Как сообщал УНН, Министерство финансов Украины почти завершило разработку концепции по реформе Государственной фискальной службы, которая предусматривает разделение ДФС на таможню и налоговую.