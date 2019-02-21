КВУ: партії викинули на рекламу майже 150 млн грн перед виборами

"Упродовж жовтня-грудня 2018 року парламентські політичні партії витратили на оплату рекламних матеріалів 147 млн грн. Окремі політичні сили оплатили рекламу за гроші, отримані з Державного бюджету України. Загалом із 147 млн витрат на рекламу понад 43 млн були бюджетними грошима", - повідомили в організації.

Найбільше, за даними КВУ, "спрямували на пропагандистську діяльність партії ВО "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка та "Народний Фронт".

"Загалом шість парламентських партій за період жовтня-грудня витратили на діяльність 290 млн. Таким чином, на рекламу було витрачено кожну другу гривню (147 млн із 290 млн)", - додали у Комітеті виборців.

Нагадаємо, НАЗК контролюватиме політичну рекламу.