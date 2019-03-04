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З початку виборчої кампанії оголошено про підозру 19 особам

З початку виборчої кампанії оголошено про підозру 19 особам

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. З початку виборчого процесу поліція відкрила 117 кримінальних проваджень і оголосила про підозру 19 особам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Із початку передвиборчої кампанії поліція оголосила про підозру 19 особам. Усього із початку виборчого процесу поліцейські відкрили 117 кримінальних проваджень. Із них 53 пов’язані з порушенням виборчого законодавства та 64 – з проведенням передвиборчої кампанії", - йдеться в повідомленні.

Крім того, правоохоронці склали 477 адмінпротоколів за фактами порушень у виборчій сфері.

"З них переважна більшість (369) за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП", - уточнили в поліції.

Загалом із початку передвиборчої кампанії поліцейські зареєстрували 2347 повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

"Більшість із них у Києві (280), Дніпропетровській області (234) та на Донеччині (147). Найбільша кількість заяв стосувались незаконної агітації (1420), підкупу виборців (257), хуліганства (81) та пошкодження майна (54). Упродовж минулої доби таких звернень надійшло 40", - зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, за вихідні в Україні зафіксовано загалом майже 70 порушень виборчого законодавства.

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