С начала избирательной кампании объявлено о подозрении 19 лицам
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. С начала избирательного процесса полиция открыла 117 уголовных производств и объявила о подозрении 19 лицам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"С начала предвыборной кампании полиция объявила о подозрении 19 лицам. Всего с начала избирательного процесса полицейские открыли 117 уголовных производств. Из них 53 связаны с нарушением избирательного законодательства и 64 - с проведением предвыборной кампании", - говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители составили 477 админпротоколов по фактам нарушений в избирательной сфере.
"Из них подавляющее большинство (369) по ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП", - уточнили в полиции.
Всего с начала предвыборной кампании полицейские зарегистрировали 2347 сообщений, связанных с избирательным процессом.
"Большинство из них в Киеве (280), Днепропетровской области (234) и Донецкой (147). Наибольшее количество заявлений касались незаконной агитации (1420), подкупа избирателей (257), хулиганства (81) и повреждения имущества (54). В течение прошедших суток таких обращений поступило 40", - отметили в ведомстве.
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Напомним, за выходные в Украине зафиксировано в общей сложности почти 70 нарушений избирательного законодательства.