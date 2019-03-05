Выборы-2019: ЦИК уже зарегистрировала 418 международных наблюдателей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 19 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на время проведения выборов президента 31 марта. Следовательно, общая цифра международных наблюдателей составляет 418 человек. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил заведующий отделом взаимодействия со СМИ ЦИК Константин Хивренко.
"По состоянию на 17 часов 5 марта зарегистрировано 418 международных наблюдателей. Сегодня ЦИК во время заседания зарегистрировала 19 человек. В частности, сегодня от Всемирного конгресса украинцев зарегистрировал 15 официальных наблюдателей, трех - от международной неправительственной организации CANADEM и одного - от Международного Республиканского Института (MPI)", - сообщил он.
Поэтому среди зарегистрированных 418 международных наблюдателей:
Общественный союз международного сотрудничества дел человека - 13 человек;
Международная неправительственная организация CANADEM - 56 человек;
Национальный Демократический Институт Международных Отношений - 7 человек;
Всемирный Конгресс Украинских - 42 человека;
Украинский Конгрессовый комитет Америки - 42 человека;
От Федеративной Республики Германии - 12 человек;
Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ - 109 человек;
Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) - 58 человек;
С Французской Республики зарегистрировано 13 человек;
Со Словацкой Республики зарегистрировано 11 человек;
Благотворительный фонд (Международная комиссия дел человека) - 29 человек;
Международный экспертный центр избирательных систем (ICES) - 9;
Международный Республиканский Институт зарегистрировано 16 человек,
От Республики Молдова - 1 человек.
Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине 7 февраля. Президент подписал его 26 февраля.
Как сообщал УНН, в ЦИК сообщили, сколько бюллетеней будет напечатано.