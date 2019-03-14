Охрану границы Украины значительно усилят за две недели до выборов

"На протяжении марта в рамках компетенции Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Украины", - заявил представитель ГПСУ.

По его словам, цель мероприятий усиления - не допустить провокаций на государственной границе, провоза оружия, боеприпасов, взрывчатки и других средств террора, а также недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины в период выборов.

"Активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе. За счет маневра силами и средствами будут усилены пограничные наряды в пунктах пропуска и вне их, активизировано использование технических средств и служебных собак, уточнено взаимодействие с другими правоохранительными органами и ВСУ. В частности, уже уточнено расчеты дежурных сил и средств, порядок их действий при локализации кризисных ситуаций, сформирован резерв кинологов", - рассказал Слободян.

Напомним, силовики заявили о единстве ради честных выборов. В день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.