Силовики заявили про єдність заради чесних виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Головні силовики країни - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів. На цьому вони наголосили під час ток-шоу на одному з українських телеканалів, передає УНН.
"Правоохоронна система України знаходиться під тиском, але ми готові забезпечувати безпеку виборів", - зазначив Аваков.
Разом з тим, усі наголосили на неупередженості, єдності та готовності співпрацювати заради проведення чесних виборів.
Раніше Аваков розповів, де фіксують найбільше порушень виборчого процесу.
Нагадаємо, в Україні з початку передвиборчої кампанії поліція вже відкрила 107 кримінальних проваджень.
Загалом від початку виборчого процесу поліцією зареєстровано 2216 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.
Крім того, поліцейські склали 454 адміністративних протоколи.