Силовики заявили про єдність заради чесних виборів

КИЇВ. 1 березня. УНН. Головні силовики країни - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, глава СБУ Василь Грицак та Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявили про співпрацю і єдність заради проведення чесних виборів. На цьому вони наголосили під час ток-шоу на одному з українських телеканалів, передає УНН.