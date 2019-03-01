Силовики заявили о единстве ради честных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Главные силовики страны - министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак и Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявили о сотрудничестве и единстве ради проведения честных выборов. На этом они акцентировали во время ток-шоу на одном из украинских телеканалов, передает УНН.
"Правоохранительная система Украины находится под давлением, но мы готовы обеспечивать безопасность выборов", - отметил Аваков.
Вместе с тем, все заверили в беспристрастности, единстве и готовности сотрудничать ради проведения честных выборов.
Ранее Аваков рассказал, где фиксируют больше всего нарушений избирательного процесса.
Напомним, в Украине с начала предвыборной кампании полиция уже открыла 107 уголовных производств.
Всего с начала избирательного процесса полицией зарегистрировано 2216 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.
Кроме того, полицейские составили 454 административных протокола.