Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд

Расторжение брака на первый взгляд кажется простой юридической процедурой. На практике же прекращение семейных отношений часто сопровождается целым комплексом споров, которые выходят далеко за рамки самого расторжения брака: определение места жительства детей, порядок участия родителей в воспитании, алименты, раздел совместного имущества, пользование жильём, исполнение кредитных обязательств и другие вопросы, накопившиеся за время совместной жизни. О юридических тонкостях в комментарии УНН рассказала юрист по вопросам семейного права Юридической компании "Лоджик" Алина Пархутa.

При обращении клиента с вопросом о расторжении брака важно выяснить не только желание прекратить брак, но и фактическое состояние семейных и имущественных отношений между сторонами.

"Самая распространённая ошибка заключается в том, что расторжение брака воспринимают как единый процесс, в рамках которого автоматически решится судьба детей, имущества и финансовых обязательств. На самом деле прекращение брака является лишь одним из возможных элементов семейного спора", — объясняет юрист.

Алина Пархутa, юрист по вопросам семейного права Юридической компании "ЛОДЖИК"

От чего зависит порядок расторжения брака

"Порядок расторжения брака зависит от конкретных обстоятельств. Если у супругов нет общих несовершеннолетних детей и оба согласны на прекращение брака, закон допускает расторжение брака во внесудебном порядке. Если же у супругов есть общие несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов, вопрос решает суд", — говорит Пархутa.

Иногда один из супругов считает, что его несогласие способно заблокировать процесс расторжения. Как объясняет юрист — это не так: брачные отношения основываются на добровольности, и человека нельзя заставить сохранять брак только потому, что второй супруг не желает разводиться.

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Отсутствие согласия на расторжение брака не является основанием для его сохранения

Рассматривая иск, объясняет Алина Пархутa, суд выясняет фактические взаимоотношения сторон, причины прекращения семейной жизни и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

"Главный вопрос заключается в том, противоречила бы дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака существенным интересам одного из супругов или их детей. Сам по себе отказ ответчика дать согласие на расторжение брака не является основанием для сохранения брака", — подчёркивает юрист.

Случается, что один из супругов не является в суд, не получает судебную корреспонденцию, проживает за границей или иным образом затягивает рассмотрение дела. Однако, по словам юриста, неявка ответчика сама по себе не препятствует расторжению брака: если его надлежащим образом уведомили о дате, времени и месте заседания, суд при наличии предусмотренных законом оснований рассматривает дело в его отсутствие.

Наличие у супругов детей вносит коррективы

"Наличие детей существенно расширяет круг вопросов, которые необходимо оценить до или одновременно с расторжением брака, поскольку само расторжение брака автоматически не определяет, с кем будет проживать ребёнок. Если между родителями нет спора, они могут самостоятельно согласовать, с кем будет проживать ребёнок, каким будет порядок общения со вторым родителем и в какой форме каждый из них будет участвовать в его содержании и воспитании", — отмечает Алина Пархутa.

Если же договорённости нет, то спор о месте жительства ребёнка рассматривается отдельно. Закон, подчёркивает юрист, не исходит из безусловного преимущества матери или отца: значение имеют отношение каждого из родителей к своим обязанностям, фактическое участие в жизни ребёнка, его возраст, состояние здоровья, привязанность к каждому из родителей, жилищные условия и другие обстоятельства, позволяющие определить вариант, который в наибольшей степени отвечает интересам ребёнка.

Прекращение брака не лишает того из родителей, кто будет проживать отдельно от ребёнка, родительских прав и не освобождает его от соответствующих обязанностей. Расторжение брака не является основанием для того, чтобы один из родителей безосновательно ограничивал общение ребёнка с другим родителем. Если между сторонами существует конфликт, конкретный порядок общения и участия в воспитании часто требует отдельного правового урегулирования.

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Как делится имущество супругов

"Распространённое представление о том, что после расторжения брака всё имущество автоматически делится между мужем и женой, ошибочно. Расторжение брака не прекращает режим общей совместной собственности в отношении имущества, приобретённого во время брака. Если стороны не произвели раздел по договорённости, право общей собственности продолжает существовать и после расторжения брака", — объясняет юрист компании "Лоджик".

Важно, что то же самое касается общих долгов: расторжение брака не прекращает обязательств по кредитным договорам и не изменяет условий, согласованных с банком или другим кредитором.

"Между самими супругами может возникнуть спор о том, в чьих интересах был взят кредит, на что потрачены средства и можно ли считать конкретное обязательство связанным с потребностями семьи, но этот спор не касается банка и не освобождает формального должника от исполнения договора", — подчёркивает Пархута.

Как объясняет юрист, далеко не всегда целесообразно объединять в одном деле требование о расторжении брака, разделе имущества, определении места жительства ребёнка и другие требования. Ведь если между сторонами существует сложный имущественный спор, требующий оценки недвижимости, исследования банковских операций, установления источников приобретения имущества или большого количества доказательств, объединение требований может существенно затянуть процесс.

"В таких ситуациях часто оправданно разграничить споры: вопрос о прекращении брака решать отдельно, а спор об имуществе, алиментах или детях — в другом производстве. Универсального правила здесь нет: процессуальная стратегия зависит от объёма имущества, характера конфликта и имеющейся доказательственной базы по конкретному делу", — говорит юрист.

По её словам, перед обращением в суд стоит не ограничиваться стандартным иском о расторжении брака, а провести полный анализ семейной и имущественной ситуации. Именно на этом этапе определяется, какие требования заявлять вместе, а какие отдельно, какие доказательства собрать заранее и какие риски могут возникнуть после прекращения брака.

"Такой подход позволяет заранее урегулировать ключевые вопросы и минимизировать риск возникновения дополнительных споров в будущем", — подчеркнула юрист.