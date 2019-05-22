Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41484 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63021 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 79783 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92913 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122911 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111583 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137730 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144642 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

Зеленскому подали обращение Саакашвили относительно возвращения украинского гражданства

Киев  •  УНН

 • 21683 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. На имя Президента Украины Владимира Зеленского подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... Сегодня был в Администрации Президента Украины и, как его адвокат подал на имя Президента Воолодимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал Чернолуцкий.

Напомним, в апреле экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сразу же после объявления в воскресенье данных экзит-полов по итогам второго тура президентских выборов сообщил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину.

Добавим, что в отношении Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года.

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