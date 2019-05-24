Стало відомо, коли Саакашвілі повертається в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Очікується приліт Саакашвілі у середу, 29 травня.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибуло з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.