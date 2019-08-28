Сто за сто: що пообіцяв та зробив Президент Зеленський

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Володимир Зеленський на посаді Глави держави сьогодні долає своєрідний рубіж — сто днів діяльності. Тим більше наразі він стоїть на порозі нового етапу своєї роботи — завтра має вперше зібратися Верховна Рада 9-го скликання, в якій партія “Слуга народу” матиме безпрецедентну в історії України кількість народних обранців.

УНН зібрав для вас 100 дій, фактів та обіцянок Президента Зеленського, які нам довелося почути та побачити протягом ста днів.

1. Заявив, що “кожен з нас президент”;

2. Розпустив Верховну Раду та призначив вибори

3. У ВР 9-го скликання буде монопартійна більшість (однак, поки вона не запрацює, не відомо, якою буде її ефективність);

4. Перейменував Адміністрацію в Офіс президента;

5. Анонсували переїзд Офісу Президента, ймовірно, в Український дім (орієнтовна вартість проекту з перебудови Українського дому - 300 млн грн);

6. Призначив Андрія Богдана керівником Офісу Президента;

7. Призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу ЗСУ;

8. Призначив начальником Управління держохорони учасника війни на Донбасі Олексія Оцерклевича;

9. Призначив начальником Служби безпеки президента Максима Донця, якого називають колишнім охоронцем Ігоря Коломойського;

10. Призначив заступником керівника Офісу Президента Вадима Пристайка, який раніше очолював місію України при НАТО;

11. Призначив заступником керівника Офісу Президента Олексія Гончарука, який раніше керував Офісом ефективного регулювання;

12. Призначив заступником керівника ОП Кирила Тимошенка, який раніше керував телепродакшн-компанією GoodMedia;

13. Призначив заступником керівника ОП Руслана Рябошапку, який раніше працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції;

14. Призначив заступником керівника ОП Юрія Костюка, колишнього сценариста серіалу “Слуга народу”;

15. Двічі поговорив телефоном з Путіним;

16. Повернув Леоніда Кучму у мінський формат;

17. Повернув, а потім виключив з мінського формату Романа Безсмертного;

18. Влаштував показові “взбучки” регіональним чиновникам;

19. Заклався з мером Дніпра Борисом Філатовим, що той завершить ремонт Центрального мосту до 14 вересня, а інакше Філатов піде у відставку;

20. Записав відео-звернення за кермом Tesla;

21. Зробив фото зі спортзалу в тоді ще Адміністрації Президента;

22. Скасував військовий парад;

23. Звернувся до українців з Алеї Героїв Небесної Сотні;

24. Запросив Алана Бадоєва та Олену Коляденко для організації урочистостей до Дня Незалежності;

25. Повернув громадянство України Міхеілу Саакашвілі;

26. Запропонував спростити процедуру отримання громадянства іноземними українцями та росіянами, яких переслідують;

27. Назвав красивих жінок “брендом України”, чим викликав хвилю обурення;

28. Вніс до ВР законопроект про відтермінування штрафів для “євробляхерів”;

29. Призначив Івана Баканова фактичним керівником СБУ (нагадаємо, раніше Баканов очолював ПАТ “Студія Квартал-95”;

30. Призначив першим заступником керівника ОП Сергія Трофімова, який з 2005 року працював виконавчим продюсером “Студії Квартал-95”;

31. Призначив собі радників;

32. Анонсував “державу у смартфоні”;

33. Перетворив частку “Зе” на дієвий чинник політичного життя;

34. Запровадив новий термін, яким характеризується українська політика — "факін"-індустрія;

35. Дозволив собі звертання “хлопчик” до журналіста;

36. Запропонував легалізувати гральний бізнес у п’ятизіркових готелях;

37. Провів зустріч з лідерами фракцій ВР 8-го скликання, за результатами якої була викладена стенограма про домовленості, які не були реалізовані нардепами;

38. Призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони;

39. Дав інтерв’ю у спортзалі в Брюсселі;

40. Зустрівся з керівництвом ЄС;

41. Зустрівся з Генсеком НАТО;

42. Відвідав лінію зіткнення і Станицю Луганську;

43. Зустрівся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель;

44. Зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном;

45. Зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

46. Взяв участь у 21-у саміті Україна - Європейський Союз, який відбувся у Києві;

47. Провів зустріч з прем’єр-міністром Молдови Майєю Санду;

48. Провів засідання Національної ради з питань антикорупційної політики;

49. Заслухав доповідь правоохоронців Президенту про хід розслідування вбивства Павла Шеремета;

50. Здійснив візит до Туреччини, де зустрівся президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом;

51. Зустрівся з Вселенським патріархом Варфоломієм І та нібито відмовився підписувати спільну заяву;

52. Зустрівся з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу (ізраїльський високопосадовець такого рівня відвідав Україну вперше за багато років);

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53. Закликав Ізраїль визнати Голодомор актом геноциду українського народу;

54. Поспілкувався телефоном з президентом США Дональдом Трампом;

55. Провів нараду щодо функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду;

56. Обговорив недопустимість повернення Росії до G7 з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, президентом Франції Еммануелем Макроном, головою ЄС Дональдом Туском;

57. Висловив бажання провести земельну реформу до кінця року для того, щоб у 2020 році відкрити ринок землі на 40 млн га;

58. Пообіцяв ратифікацію угоди про виплату пенсій між Україною та Ізраїлем;

59. Висловив бажання добудувати аеропорт в Черкасах (на це потрібно 750 млн грн);

60. Запропонував спростити візовий режим для країн, громадяни яких їдуть на лікування в Україну;

61. Підтримав ідею об’єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту;

62. Офісом Президента було озвучено бажання для посилення позицій країни в інформаційній боротьбі створити всесвітній російськомовний канал;

63. Призначив Сергія Шефіра першим помічником президента;

64. Влаштував прийом для політиків, громадських діячів та дипломатів у Маріїнському палаці на День Незалежності.

65. Анонсував проект LIFT та пообіцяв прозорий конкурс на голів ОДА. Врешті, були спроби обговорення кандидатів у соціальних мережах;

66. Призначив низку голів ОДА;

67. Змінив низку голів РДА;

68. Змінив керівників низки обласних управлінь СБУ;

69. Змінив командувача Об’єднаних сил, призначивши замість генерал-лейтенанта Олександра Сирського Володимира Кравченка, який був командувачем військ оперативного командування “Північ”;

70. Призначив Олександра Сирського командувачем Сухопутних військ Збройних сил України;

71. Змінив склад Національної інвестиційної ради;

72. Змінив склад РНБО відповідно до кадрових призначень;

73. Змінив склад комісії з питань помилування;

74. Призначив нового директора Інституту стратегічних досліджень — посаду отримав Олександр Литвиненко, який раніше був заступником секретаря РНБО;

75. Призначив Сергія Дейнеко новим керівником Держприкордонслужби;

76. Призначив Владислава Бухарєва керівником Служби зовнішньої розвідки;

77. Призначив Миколу Балана керівником Нацгвардії;

78. Призначив Айвараса Абромавічуса членом наглядової ради “Укроборонпрому”;

79. Вніс до ВР законопроект про імпічмент президента;

80. Вніс до парламенту законопроект, що розширює дію закону про люстрацію на депутатів та топ-високопосадовців. Йдеться про чиновників, які працювали в Україні в період із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019-го;

81. Вніс проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів;

82. Також зареєстрував у Раді законопроект про зміни виборчого законодавства, який, однак, не знайшов підтримки;

83. Вніс законопроект про покарання за кнопкодавство;

84. Пообіцяв не ліквідовувати Міністерство ветеранів;

85. Звільнив посла США і ще 10 дипломатів;

86. Відмінив чи не більше ніж сотню старих указів глав держави, які фактично не діяли;

87. Заявив про плани інвестувати в інфраструктуру України не менше ніж 20 млрд доларів;

88. Пообіцяв жителям Сміли, що вони не залишаться без тепла взимку;

89. Пообіцяв міст у Станиці Луганській;

90. Пообіцяв, що жителі Донецька будуть говорити тією мовою, якою вважають за потрібне;

91. Пообіцяв жителям ОРДЛО простягти руку допомоги в питанні виплати пенсій;

92. Пообіцяв захистити виборчі права внутрішньо переміщених осіб;

93. Пообіцяв перетворити Чорнобиль на туристичний об’єкт;

94. Запросив в Україну президента Білорусі Олександра Лукашенка;

95. Скуштував шаурму на фоні АЗС Socar;

96. Зробив знакове фото в соняшниках;

97. Побував на концерті “Ліги сміху” в Одесі та зробив фото на пляжі в Одесі;

98. Заявив кілька челенджів, зокрема на День Державного прапора;

99. Став об’єктом для пародій “Вечірнього кварталу”;

100. “Зробив їх разом”... можливо.

Насправді, це не повний перелік того, що зробив чи пообіцяв Володимир Зеленський за перші сто днів своєї діяльності. Але висновок напрошується сам — судити про реальну та ефективну діяльність Глави держави та його команди ще зарано. А ось зарано це робити через те, що минуло надто мало часу, чи через те, що надто багато обіцяно — покаже час. Завтра, 29 серпня, відбудеться перше засідання новообраної Ради і Володимир Зеленський отримає власну більшість, якої буде цілком достатньо для ухвалення більшості законодавчих рішень (окрім змін до Конституції). Ймовірно, що в перші дні ми побачимо результати роботи Зе!команди та реалізацію більшості обіцянок. А можливо, побачимо розпад зібраної поспіхом команди.