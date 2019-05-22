Пристайка призначили заступником глави АП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Главу Місії України при НАТО Вадима Пристайка призначили заступником Глави Адміністрації Президента України. Відповідний указ розміщено на сайті АП, передає УНН.
“Призначити Пристайка Вадима Володимировича Заступником Глави Адміністрації Президента України”, — йдеться в указі.
Зазначимо, напередодні Зеленський призначив заступником глави АП заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль.
Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації.