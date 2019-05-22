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Зеркаль про відмову від призначенні в АП: справа не в посаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Олена Зеркаль частково прояснила ситуацію з відмовою від посади заступника голови Адміністрації президента, повідомляє УНН.

“Дякую за всі ваші емоції (без винятку). Вони надихають! Парадокси з указом 309 породжують чутки і непорозуміння. Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати — питання не в посаді”, — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Слід додати, що під її постом залишив коментар народний депутат Сергій Висоцький.

“Лана, гідна позиція у відповідь на „мирний референдум“. Тисну руку”, — написав нардеп.

Ймовірно мова йде про заяву глави АП Андрія Богдана про ймовірність винесення на референдум питання досягнення мирних домовленостей з Росією.

Нагадаємо, вчора Указом Президента Олена Зеркаль була призначена на посаду заступника глави АП. Однак пізніше документ зник з сайту Президента. У прес-службі глави держави поки не коментують цю ситуацію.

Українські Національні Новини

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