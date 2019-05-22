З сайту президента зник указ про призначення Зеркаль
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. З сайту президента зник указ № 309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
Вчора, 21 травня, новообраний президент України Володимир Зеленський підписав указ № 309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Президента.
Наразі даного указу немає на сайті глави держави.
Нагадаємо, вчора, 21 травня, заступниця Міністра закордонних справ Олена Зеркаль стала заступником глави Адміністрації Президента. Відповідний Указ виданий Президентом України Володимиром Зеленським.