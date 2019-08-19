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Зеленський резюмував свою зустріч з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Зеленський резюмував свою зустріч з прем'єром Ізраїлю Нетаньягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський резюмував зустріч з прем'єр-міністром Ізраілю Беньяміном Нетаньягу. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Це була історична зустріч. Перший за довгі роки візит ізраїльського лідера на українську землю. Дуже радий знайомству з Беньяміном Нетаньягу, у якому я відчув надійного партнера та друга України”, — написав президент України.

Він зазначив, що Україні та Ізраїлю “є чого вчитися один в одного”.

“Ізраїль для нас завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю та берегти життя своїх бійців, своїх громадян. Але справа не лише у прикладі. Співпраця України та Ізраїлю виходить на новий рівень”, — додав Зеленський, перелічивши ознаки поглиблення співпраці між державами.

“По-перше, ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету (парламент Ізраїлю - ред) після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами.

По-друге, підписано чотири важливі документи, які розширять контакти між Україною та Ізраїлем в освіті, культурі і спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.

По-третє, я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні — найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів”, — розповів український президент.

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Він також нагадав, що разом із Прем’єр-міністром Ізраїлю вони ушанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.

“Це — справа спільної пам’яті наших народів, справа майбутнього, у якому не буде місця нетерпимості та насильству”, — написав Зеленський.

“Україна має стати світовим брендом прогресу, інновацій та технологій. Цьому ми присвятимо п’ять найближчих років. Упевнений, що партнерство з Ізраїлем дасть нам можливість пришвидшити досягнення цієї мети”, — резюмував президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму.

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