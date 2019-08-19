Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму. Про це він заявив під час ушанування жертв Бабиного Яру за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні тут, у Бабиному Яру, ми закликаємо міжнародне співтовариство об'єднати зусилля, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному ґрунті", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу сказав, що єврейська спільнота в Україні – на 4 місці серед найбільших у Європі.