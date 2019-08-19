Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 80836 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 92443 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127543 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137689 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126344 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128140 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130240 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153142 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151109 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140885 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма

Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма

Киев  •  УНН

 • 14813 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма. Об этом он заявил во время чествования жертв Бабьего Яра с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает корреспондент УНН.

"Сегодня здесь, в Бабьем Яру, мы призываем международное сообщество объединить усилия, чтобы не допустить никаких проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве", - сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что еврейская община в Украине - на 4 месте среди крупнейших в Европе.

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