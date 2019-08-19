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Єврейська спільнота в Україні на 4 місці в Європі - Прем'єр Ізраїлю

Єврейська спільнота в Україні на 4 місці в Європі - Прем'єр Ізраїлю

Київ • УНН

 • 11257 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу сказав, що єврейська спільнота в Україні на 4 місці серед найбільших у Європі, що може сприяти подальшому розвитку наших зв’язків. Про це він сказав за підсумками зустрічі у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

“Єврейська спільнота в Україні на 4 місці серед найбільших у Європі. Це такий людський міст, який вже сформований між нашими країнами. І я думаю що це може сприяти подальшому розвитку наших зв’язків і надає нам великі можливості на майбутнє”, — сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Єрусалим в Ізраїлі.

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