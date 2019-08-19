Прем'єр Ізраїлю запросив Зеленського до Єрусалима
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу запросив Президента України Володимира Зеленського відвідати Єрусалим в Ізраїлі. Про це він сказав за підсумками зустрічі у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Я тут був 20 років тому і бачу ті зміни, що відбулися. І бачу ваші бажання пришвидшувати ці зміни. Отже, хочу скористатися цією можливістю і запросити вас до Єрусалима", - сказав Нетаньягу.
За його словами, під час зустрічі з Президентом України сторони погодили, що візит до Ізраїлю відбудеться наступного тижня. Якщо не наступного тижня, то принаймні дуже скоро, додав прем'єр Ізраїлю.
Нагадаємо, Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій, підтримці стартапів та реалізації науково-дослідних розробок.