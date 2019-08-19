Премьер Израиля пригласил Зеленского в Иерусалим

"Я здесь был 20 лет назад и вижу те изменения, которые произошли. И вижу ваши желания ускорить эти изменения. Следовательно, хочу воспользоваться этой возможностью и пригласить вас в Иерусалим", - сказал Нетаньяху.

По его словам, во время встречи с Президентом Украины стороны согласовали, что визит в Израиль состоится на следующей неделе. Если не на следующей неделе, то по крайней мере очень скоро, добавил премьер Израиля.

Напомним, Украина будет привлекать опыт Израиля во внедрении инноваций, поддержке стартапов и реализации научно-исследовательских разработок.