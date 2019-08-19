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Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій – Зеленський

Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій – Зеленський

Київ • УНН

 • 6385 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій, підтримці стартапів та реалізації науково-дослідних розробок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає кореспондент УНН.

"Ми будемо залучати досвід Ізраїлю у впровадження інновацій, підтримці стартапів та реалізацій науково-дослідних розробок", - сказав Зеленський.

"Ми обговорили можливість започаткування окремих офісів з розвитку цих галузей і, відповідно, в Єрусалимі та Києві. Я бачу великий потенціал для взаємовигідної співпраці у цих напрямках", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловлював сподівання, що Ізраїль невдовзі ратифікує Угоду про вільну торгівлю з Україною.

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