Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна залучатиме досвід Ізраїлю у впровадженні інновацій, підтримці стартапів та реалізації науково-дослідних розробок. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає кореспондент УНН.
"Ми будемо залучати досвід Ізраїлю у впровадження інновацій, підтримці стартапів та реалізацій науково-дослідних розробок", - сказав Зеленський.
"Ми обговорили можливість започаткування окремих офісів з розвитку цих галузей і, відповідно, в Єрусалимі та Києві. Я бачу великий потенціал для взаємовигідної співпраці у цих напрямках", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський висловлював сподівання, що Ізраїль невдовзі ратифікує Угоду про вільну торгівлю з Україною.