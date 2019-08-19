Зеленський сподівається на швидку ратифікацію Ізраїлем угоди про ЗВТ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Ізраїль невдовзі ратифікую угоду про вільну торгівлю з Україною. Про це він повідомив за підсумками зустрічі у Києві з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, передає УНН.
"Ізраїль залишається одним із ключових торговельних партнерів України в регіоні Близького Сходу. Наш сукупний товарообіг перевищив 1 млрд дол. Ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про ЗВТ між Україною та Ізраїлем, яку, сподіваюсь, буде невдовзі ратифіковано Ізраїлем", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 7 серпня Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем.
Як повідомляв УНН, 11 липня ВР ухвалила закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем була підписана 21 січня 2019 року.