Зеленський підписав угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль, передає УНН із посиланням на дані з сайту Верховної Ради.
Закон опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України" 7 серпня.
Так, дата набуття чинності угоди настане за 60 днів після ратифікації українським та ізраїльським парламентами. Підпис президента завершив процес ратифікації угоди Україною.
Дія Угоди не поширюється на тимчасово окуповані внаслідок збройної агресії Російської Федерації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також Донецької та Луганської областей до повного припинення збройної агресії Російської Федерації та відновлення на зазначених територіях України конституційного ладу.
Як повідомляв УНН, 11 липня народні депутати України ухвалили проект закону про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль.
Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Урядами України та Держави Ізраїль була підписана 21 січня 2019 року. Дія угоди спрямована на двосторонню лібералізацію та усунення бар'єрів у торгівлі між Україною та Ізраїлем. Угода також створює додаткові можливості для українських експортерів щодо розширення ринків збуту, кооперації, розвитку і модернізації власного виробництва в Україні.