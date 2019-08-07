Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Израилем
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль, передает УНН со ссылкой на данные с сайта Верховной Рады.
Закон опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины" 7 августа.
Так, дата вступления в силу соглашения наступит через 60 дней после ратификации украинским и израильским парламентами. Подпись президента завершила процесс ратификации соглашения Украиной.
Действие Соглашения не распространяется на временно оккупированных в результате вооруженной агрессии Российской Федерации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановлении в указанных территориях Украины конституционного строя.
Как сообщал УНН, 11 июля народные депутаты Украины приняли проект закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и Правительством Государства Израиль.
Напомним, соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Государства Израиль было подписано 21 января 2019 года. Действие соглашения направлено на двустороннюю либерализацию и устранение барьеров в торговле между Украиной и Израилем. Соглашение также создает дополнительные возможности для украинских экспортеров по расширению рынков сбыта, кооперации, развития и модернизации собственного производства в Украине.