Нетаньягу прокоментував інцидент з “хлібом-сіллю” в українському аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував інцидент з “хлібом-сіллю” в аеропорту за участю його дружини Сари Нетаньягу. Він побачив в цій історії спосіб привернути увагу ЗМІ до його візиту в Україну. Про це прем’єр Ізраїлю повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я роблю історичний візит в Україну, але сумніваюся, що він отримав би висвітлення в ЗМІ, якби не сталося „історії з хлібом“... Більше того, скажу вам, вона (пані Нетаньягу — ред) навмисно підібрала вбрання національних кольорів України. Саме з поваги до України”, — сказав Нетаньягу.
“Але що я вам скажу?” — продовжив ізраїльский прем’єр-міністр. — “Якщо потрібно, щоб звернули увагу на візит, який приносить договір про зону вільної торгівлі, представництво України в Єрусалимі та інші важливі досягнення, добре, нехай так і буде”.
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“Це нагадує мені історичний візит прем’єр-міністра Японії до Ізраїлю, який призвів до грандіозного зростання японських інвестицій. Той візит ніхто не висвітлював. Говорили тільки про те, що останню страву під час трапези подали в тарілці у вигляді туфлі. Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу”, — резюмував Нетаньягу.
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Раніше прес-секретар президента Зеленського Юлія Мендель, заявила, що Сара Нетаньягу покришила хліб на землю ненавмисно, і це “аж ніяк не є проявом неповаги до України”.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму.