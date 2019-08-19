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Прем’єр Ізраїлю хоче встановити в Бабиному Яру пам'ятний знак

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Беньямін Нетаньягу хоче встановити пам’ятний знак в Бабиному Яру. Про це він сказав під час ушанування жертв Бабиного Яру за участі Президента України Володимира Зеленського, передає кореспондент УНН.

Зі слів прем’єр-міністра стало відомо, що таку ідею він обговорював з радянським правозахисником Натаном Щаранським.

“Ми з паном Щаранським нещодавно розмовляли стосовно того, щоб заснувати тут знак пам’яті заради всіх наших померлих”, — сказав Нетаньягу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити проявів антисемітизму.

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