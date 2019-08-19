Премьер Израиля хочет установить в Бабьем Яру памятный знак

По словам премьер-министра стало известно, что такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.

“Мы с господином Щаранским недавно разговаривали о том, чтобы основать здесь знак памяти ради всех наших умерших”, — сказал Нетаньяху.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.