Премьер Израиля хочет установить в Бабьем Яру памятный знак
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху хочет установить памятный знак в Бабьем Яру. Об этом он сказал во время чествования жертв Бабьего Яра с участием Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.
По словам премьер-министра стало известно, что такую идею он обсуждал с советским правозащитником Натаном Щаранским.
“Мы с господином Щаранским недавно разговаривали о том, чтобы основать здесь знак памяти ради всех наших умерших”, — сказал Нетаньяху.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить проявлений антисемитизма.