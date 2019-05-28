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Гончарук став ще одним заступником глави АП

Гончарук став ще одним заступником глави АП

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський призначив юриста Олексія Гончарука заступником глави АП. Про це йдеться в президентському указі №328/2019 від 28 травня, передає УНН.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича Заступником Глави Адміністрації Президента України", - йдеться в указі Президента.

Як повідомляв УНН, главу Місії України при НАТО Вадима Пристайка призначили заступником Глави Адміністрації Президента України.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив заступником глави АП заступницю міністра закордонних справ Олену Зеркаль.

Пізніше стало відомо, що Зеркаль відмовилась від посади заступника голови Адміністрації.

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