Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 6422 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 32547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 53048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 69185 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118403 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137021 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144509 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130071 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

Киев  •  УНН

 • 13945 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Алексея Гончарука заместителем главы АП. Об этом говорится в президентском указе №328/2019 от 28 мая, передает УНН.

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе Президента.

Как сообщал УНН, главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.

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