Гончарук стал еще одним заместителем главы АП

"Назначить Гончарука Алексея Валерьевича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - говорится в указе Президента.

Как сообщал УНН, главу Миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко назначили заместителем Главы Администрации Президента Украины.

Напомним, ранее Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль.

Позже стало известно, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации.