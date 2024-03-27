США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции, чтобы увеличить производство артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить Украине крайне необходимые боеприпасы, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Издание отмечает, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и нитрогуанидина, который используется в качестве топлива, будут иметь решающее значение в производстве боеприпасов калибра 155 мм по стандарту НАТО. По словам официальных лиц, знакомых с обсуждениями, потенциально производство может вырасти втрое. Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США еще в этом году.

Двухлетняя война россии в Украине спровоцировала всплеск глобального спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять Киеву, даже когда они пополняют собственные исчерпанные запасы. По словам официальных лиц на условиях анонимности, резкий рост спроса привел к отставанию в глобальных заказах и создал нагрузку на цепи поставок оборонных средств, в частности на такие компоненты, как тротил.

Соглашение с Анкарой также обнажает тонкий баланс между союзниками по Организации Североатлантического договора, чьи отношения были напряженными из-за вторжения россии и многомесячной блокады Турции вступления Швеции в военный альянс.

По информации СМИ, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые после того, как президент Джо Байден вступил в должность, поскольку двое сгладили военные отношения. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году расчистило путь для Вашингтона, чтобы подписать продажу Анкаре боевых самолетов F-16 американского производства, ракет и бомб на сумму 23 миллиарда долларов.

На этом будет базироваться партнерство по производству боеприпасов. В конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий производства металлических частей для 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Завод в Меските, штат Техас, планируется запустить в производство в июне, сообщила компания.

Добавим

По данным Bloomberg, ожидается, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной фирмы Repkon будут производить около 30% всех производимых в США 155-мм артиллерийских снарядов. Кроме того, Министерство обороны приобрело 116 000 боеприпасов у турецкой компании Arca Defense для доставки в этом году, а в следующем году ожидаются дополнительные закупки.

В заявлении о техасских инвестициях и турецкой промышленности Пентагон заявил, что сотрудничество с союзниками "является ключевым для создания глобальной оборонной промышленной базы". Министерство обороны Турции и агентство оборонных закупок не ответили на запрос о комментариях.

В материале указано, что усилия США и Европы являются частью гонки за тем, чтобы догнать москву, военная машина которой позволила ей изготовить или закупить - по некоторым оценкам - 4 миллиона патронов в этом году, включая поставки из Северной Кореи. Зато Европейский Союз ожидает утроить производство артиллерийских снарядов в этом году примерно до 1,4 миллиона единиц.

Поскольку крупные оборонные компании и меньшие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что в следующем году производство боеприпасов в США и Европе значительно возрастет, говорят западные чиновники.

Но это частично зависит от того, одобрит ли Конгресс США более 60 миллиардов долларов, предназначенных для Украины, что сейчас заблокировано республиканцами Палаты представителей, которые требуют уступок по миграции. Армия США планирует производить 100 000 155-мм снарядов в месяц до конца 2025 года, что будет невозможно без средств.

Партнерство США с Турцией в производстве боеприпасов также обнаруживает разногласия в стратегии с ЕС. В течение нескольких месяцев блок воздерживался от использования средств для закупок в Турции из-за сопротивления Франции, Греции и Кипра - даже потому, что ему пришлось отложить свою цель отправить Украине 1 миллион снарядов к марту до конца года. отставание производства.