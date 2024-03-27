США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  85652 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  104205 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  108643 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  133497 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124725 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138512 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125781 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143498 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134853 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179897 просмотра

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20 марта 2024, 10:44  •  482851 просмотра

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  11398 просмотра
США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве

Министерство здравоохранения проинспектировало военно-врачебные комиссии в Киеве и дало рекомендации по оптимизации их работы, решив такие проблемы, как длинные очереди, неэффективный график работы, несоответствие документации и отсутствие координации между специалистами.

Общество •   •  12142 просмотра
Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве

Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

Новый закон о мобилизации и военной подготовке вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

Война •   •  13618 просмотра
Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер

В московском аэропорту Домодедово автомобиль технического обслуживания столкнулся с самолетом Airbus A380-800 авиакомпании Emirates, повредив днище крупнейшего в мире пассажирского лайнера и отменив рейс в Дубай.

Новости Мира •   •  13305 просмотра
В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер

Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности, поскольку может быть использован для воздействия на людей на оккупированных территориях и распространения дезинформации, и призывает к регулированию таких платформ.

Война •   •  15919 просмотра
Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой

Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении

Двух депутатов разоблачили на предложении взятки в размере 100 000 долларов главе Сумской городской военной администрации за объединение медицинских учреждений и сохранение должности, им сообщено о подозрении за предложение неправомерной выгоды.

Криминал и ЧП •   •  12971 просмотра
Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении

россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

российские войска восемь раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, в результате чего один человек погиб, один получил ранения, были повреждены здания и инфраструктура.

Общество •   •  14130 просмотра
россияне 8 раз атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: один человек погиб, еще один ранен

Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк

Законопроект о мобилизации готов на 82%, Комитет по вопросам безопасности рассмотрел 3 518 поправок и планирует рассмотреть остальные поправки завтра.

Война •   •  14216 просмотра
Законопроект о мобилизации готов на 82%, рассмотрено более 3 500 поправок - Железняк

Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование

Женщины владеют более 40% аудиторских и бухгалтерских компаний и лидируют в таких отраслях, как туризм, образование, общественное питание и легкая промышленность в Украине.

Общество •   •  15247 просмотра
Женщинам принадлежат более 40% компаний, занимающихся аудитом и бухучетом - исследование

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19

В результате российского удара по Харькову пострадало 19 человек, в том числе 4 детей, а также были повреждены школа и жилые дома.

Общество •   •  31550 просмотра
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19