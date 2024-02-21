Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут обратилась в правоохранительные органы относительно редакции ИА УНН, после того, как журналисты спросили у нее о ее частых поездках за границу, кем они были оплачены и какова была их цель. Об этом стало известно из ответа ФГВФЛ на запрос журналистов.

В ходе расследования журналисты УНН выяснили, что в прошлом году Светлана Рекрут провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.

Кроме того оказалось, что для выездов за границу директор-распорядитель ФГВФЛ использовала в том числе автомобили, принадлежащие АО "Мегабанк", ликвидацию которого с 2022 года проводит именно Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

По данным Национального банка Украины, 21.07.2022 года было принято решение об отзыве лицензии АО "Мегабанк". Согласно информации, размещенной на сайте ФГВФЛ, его ликвидация до сих пор продолжается и ее завершение планируется в 2025 году. ФГВФЛ с аукционов распродает имущество банка, чтобы возвращать его вкладчикам средства. В частности, в январе было продано имущество "Мегабанка" на сумму 4,9 млн. грн.

По информации УНН, Светлана Рекрут использовала два авто, которые принадлежат этому банку. Одним из автомобилей она начала пользоваться почти сразу после начала процедуры ликвидации "Мегабанка" - в октябре 2022 года.

При этом только в апреле 2023 года Фонд гарантирования вкладов смог возместить 93% средств (3,8 млрд грн) вкладчикам "Мегабанка". А задолженность перед всеми кредиторами до сих пор не погашена. В апреле прошлого года свои средства начали получать кредиторы только первой и второй очередей реестра акцептованных требований кредиторов АО "МЕГАБАНК". То есть вместо того чтобы продать автомобили и ускорить выплату задолженности перед кредиторами Рекрут использовала их в собственных целях. Таким образом она не просто оттягивала их продажу и погашение выплату средств людям, но и занижала стоимость авто.

Основной задачей ФГВФЛ является обеспечение прав и интересов вкладчиков при ликвидации банков. Это достигается в том числе с помощью продажи имущества таких банков. Однако получается, что руководитель Фонда, используя авто во время поездок за границу, способствовала снижению стоимости актива - не секрет, что чем больше пробег и возраст авто, тем меньше его цена.

Для подтверждения или опровержения указанной информации журналисты обратились с запросом в ФГВФЛ. УНН, в частности, попросило объяснить с чем связаны частые поездки Светланы Рекрут за границу и кто их оплачивает. Кроме того, редакция УНН спросила не считает ли Фонд использование автомобилей "Мегабанка" руководителем ФГВФЛ нарушением законодательства?

В ответ на журналистский запрос ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ.

Прикрываясь военным положением Фонд также отметил, что не может сообщить о поездках Светланы Рекрут за границу в 2022-2023 годах в целях безопасности, как и то, какие авто она использовала.

В ФГВФЛ также считают, что журналисты нарушили законодательство, проводя расследование в отношении Светланы Рекрут. "Отдельно информируем, что в связи с этим Фондом гарантирования вкладов подано заявление в правоохранительные органы по расследованию этих фактов", - говорится в ответе на запрос УНН.