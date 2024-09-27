россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу - Bloomberg

ukenru
Эксклюзив
Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
  •  27531 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

Эксклюзив
Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
  •  44744 просмотра

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
  •  45141 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
  •  52005 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

Эксклюзив
Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
  •  58344 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

Эксклюзив
Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
  •  64439 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области
  •  80110 просмотра

Предприниматели сами предлагают вакансии: как трудоустраиваются переселенцы из модульного городка в Киевской области

Эксклюзив
Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу
  •  87630 просмотра

Полиция открыла уголовное производство из-за угроз чиновника НБУ Поляруша убийством военному-добровольцу

Эксклюзив
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
  •  111686 просмотра

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

Эксклюзив
После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине
26 сентября 2024, 14:23  •  117183 просмотра

После админреформы имеем свою полицейскую станцию и собираемся строить новую амбулаторию - староста села на Киевщине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

До 28° тепла и преимущественно без осадков: прогноз погоды на сегодня

  •  23787 просмотра
Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

Байден проведет следующий "Рамштайн" в Германии 12 октября - Белый дом

  •  18836 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103984 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101876 просмотра
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101058 просмотра
публикации
Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

Улучшение инфраструктуры и услуг для населения: как на Киевщине развиваются села, которые вошли в городские громады

  •  101058 просмотра
Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

  •  101876 просмотра
Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

Углава подал иск в суд и требует признать его увольнение с должности первого заместителя директора НАБУ незаконным

  •  103984 просмотра
В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни

В армии человек теряет часть контроля над своей жизнью - психотерапевт и ветеран ВСУ о психологической адаптации в армии и в гражданской жизни
Эксклюзив

  •  111686 просмотра
Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

Бездействие или избирательность: почему АРМА работает только под давлением медиа

26 сентября 2024, 12:37  •  141820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

Оригинальный рецепт: в Китае в KFC появилось латте со вкусом курицы и специй

  •  10717 просмотра
27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

27 сентября: Всемирный день туризма, День чешского пива

  •  105222 просмотра
SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

SeaBaby теперь в Антарктиде: украинские полярники выбрали имя для новорожденного тюленя

26 сентября 2024, 15:14  •  111412 просмотра
26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября: День альпаки, День рождения граммофона

26 сентября 2024, 03:07  •  135099 просмотра
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября 2024, 03:03  •  120220 просмотра
Актуальное
россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу - Bloomberg

россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу - Bloomberg

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 14:37  •  5205 просмотра

Read in English

россия остается важным поставщиком энергоносителей в Европу, обеспечивая 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Хотя россия теряет позиции на европейском рынке газа, но некоторые страны все еще не могут отказаться от покупки российских энергоносителей. Как передает УНН, об этом пишет Bloomberg, отмечая, что на россию приходилось 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Детали

По данным аналитического центра Bruegel в Брюсселе, импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял около 1 млрд долларов в месяц по состоянию на конец 2023 года, что ниже пикового значения в 16 млрд долларов США в месяц в начале 2022 года.

Поскольку сейчас общеевропейского запрета на российский газ нет, хотя некоторые страны, такие как Великобритания, Германия и страны Балтии, решили прекратить импорт этого топлива, то большую часть оставшегося импорта составлял природный газ. По данным Европейской комиссии, на россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году, уступая Норвегии и США с 30% и 19% соответственно, и опережая страны Северной Африки с 14%.

Большая часть этого газа поступает по трубопроводам, пересекающим Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей - Австрия, Словакия и Венгрия.

Одна из крупнейших энергетических компаний Вены отказалась от российского газа - Bloomberg13 сентября 2024, 11:10 • 12099 просмотров

Крупные потребители, включая Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, по-прежнему импортируют российский сжиженный природный газ на танкерах. Часть его в конечном итоге смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что он потенциально идет в Германию, несмотря на заявления об отказе от российского газа.

С позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа на континенте россию уже вытеснила Норвегия. США также стали крупнейшим поставщиком сжиженного топлива в Европу.

Добавим

Европейские клиенты россии связаны долгосрочными контрактами. Кроме того, переход может быть дорогостоящим, поскольку доступные поставки на мировом газовом рынке останутся ограниченными в течение следующих двух лет, пока не появится новая волна поставок из стран-экспортеров, таких как США и Катар. Значительная часть газа, доступного для импорта в Европу, поглощается странами, которые закрыли свои угольные и атомные электростанции в последние годы.

Напомним

Еврокомиссар по энергетике заявила о готовности ЕС к зиме без российского газа через Украину. Кадри Симсон рассказала, что ЕС активно работает над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от россии на рынке энергоресурсов.

Азербайджан начал поставлять газ в Словению вместо россии2 августа 2024, 12:29 • 26072 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

ЭкономикаНовости Мира
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
bloomberg-lpBloomberg L.P.
avstriyaАвстрия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
belgiyaБельгия
norvegiyaНорвегия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ispaniyaИспания
katarКатар
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
slovakiyaСловакия
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина