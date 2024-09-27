россия остается одним из важнейших поставщиков энергоносителей в Европу - Bloomberg

Хотя россия теряет позиции на европейском рынке газа, но некоторые страны все еще не могут отказаться от покупки российских энергоносителей. Как передает УНН, об этом пишет Bloomberg, отмечая, что на россию приходилось 15% импорта газа в ЕС в 2023 году.

Детали

По данным аналитического центра Bruegel в Брюсселе, импорт российского ископаемого топлива в Европейский союз составлял около 1 млрд долларов в месяц по состоянию на конец 2023 года, что ниже пикового значения в 16 млрд долларов США в месяц в начале 2022 года.

Поскольку сейчас общеевропейского запрета на российский газ нет, хотя некоторые страны, такие как Великобритания, Германия и страны Балтии, решили прекратить импорт этого топлива, то большую часть оставшегося импорта составлял природный газ. По данным Европейской комиссии, на россию по-прежнему приходилось 15% от общего объема импорта газа в ЕС в 2023 году, уступая Норвегии и США с 30% и 19% соответственно, и опережая страны Северной Африки с 14%.

Большая часть этого газа поступает по трубопроводам, пересекающим Украину и Турцию. Среди крупнейших покупателей - Австрия, Словакия и Венгрия.

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Крупные потребители, включая Испанию, Францию, Бельгию и Нидерланды, по-прежнему импортируют российский сжиженный природный газ на танкерах. Часть его в конечном итоге смешивается с другими источниками газа в европейской трубопроводной сети, что означает, что он потенциально идет в Германию, несмотря на заявления об отказе от российского газа.

С позиции крупнейшего поставщика трубопроводного газа на континенте россию уже вытеснила Норвегия. США также стали крупнейшим поставщиком сжиженного топлива в Европу.

Добавим

Европейские клиенты россии связаны долгосрочными контрактами. Кроме того, переход может быть дорогостоящим, поскольку доступные поставки на мировом газовом рынке останутся ограниченными в течение следующих двух лет, пока не появится новая волна поставок из стран-экспортеров, таких как США и Катар. Значительная часть газа, доступного для импорта в Европу, поглощается странами, которые закрыли свои угольные и атомные электростанции в последние годы.

Напомним

Еврокомиссар по энергетике заявила о готовности ЕС к зиме без российского газа через Украину. Кадри Симсон рассказала, что ЕС активно работает над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от россии на рынке энергоресурсов.

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